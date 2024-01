Mann entdeckt in Merseburg Handgranaten in einer Mülltonne. Der Anwohner und ein Bekannter alarmieren die Polizei und diese den Kampfmittelbeseitigungsdienst. Warum jetzt ermittelt wird.

Gefährlicher Fund in Merseburg - Handgranaten in Mülltonne

Waffenfund in Merseburg

Merseburg/MZ. - Das hätte wirklich schiefgehen können, doch zum Glück ist niemandem etwas passiert. Am Dienstagmorgen hat ein Anwohner im Roten Feldweg in Merseburg einen vermeintlichen Trommelrevolver und zwei Handgranaten in einer Mülltonne entdeckt.