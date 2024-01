Vor der Neumarktbrücke in Merseburg schiebt sich ein riesiger Berg von Ästen und Bäumen zusammen. Warum es nicht einfach ist, das Treibgut zu bergen, und was die Gefahren sind.

Gefahr in Merseburg - Warum man für die Bergung von Treibgut auch Rettungsboote braucht

Treibgut in Merseburg

Hartmut Gastrock (l.) vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Elbe und Merseburgs Amtsleiter Gerd Heimbach beraten vor Ort an der Neumarktbrücke, wie das Treibgut beseitigt werden kann.

Merseburg/MZ. - Krisentreff an der Merseburger Neumarktbrücke. Denn was sich da aktuell zusammenschiebt, ist mehr als ein kleines Problem. Abgebrochene Äste und sogar ganze Bäume, die aufgrund von Regen und Hochwasser irgendwo in den Fluss gestürzt sind, sind zu einem dicken festen Paket geworden.