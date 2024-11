Das von der InfraLeuna gestiftete Walter-Bauer-Stipendium geht in diesem Jahr an Henriette Baier und Moritz Bense.

Leuna/MZ. - „Manchmal ist es wie so eine Art Entschlüsselungsarbeit, was wir da machen“, erklärt Moritz Bense. Gemeinsam mit Henriette Baier transkribiert er Auszüge aus den Tagebüchern Walter Bauers. Der in Merseburg geborene Lyriker wäre in diesem Jahr 120 geworden.