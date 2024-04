Die Zahl der Geburten in Merseburg und dem Saalekreis sinkt seit zwei Jahren deutlich. Grund dürften aktuelle Krisen und eine vor 30 Jahren sein. Doch was bedeutet das für Kitaplätze?

Auf den Geburtsstationen in der Region herrscht derzeit Flaute.

Merseburg/MZ. - „Wir sind insgesamt nicht zufrieden, aber zumindest zufrieden, dass der Rückgang nicht noch stärker war“, analysiert Kurt Müller die Geburtenzahlen 2023 im Merseburger Basedow-Klinikum. Die seien gegenüber 2022 um 6,36 Prozent zurückgegangen. Das entspreche in etwa dem Bundestrend, resümiert der Chefarzt der Frauenklinik. Insgesamt begleiteten deren Beschäftigte im Vorjahr 722 Geburten, darunter die von sechs Zwillingen. Das ist deutlich weniger als etwa 2018. Damals war die Zahl der Geburten in Merseburg nach Schließung der Entbindungsstation in Weißenfels auf 965 gestiegen.