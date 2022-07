Gastspiel in Merseburg: Warum Tenor Björn Casapietra zuhause auf der Couch schläft

52-jähriger Sänger kommt mit „Hallelujah - Die schönsten Himmelslieder“ am 22. April ins Ständehaus. Der Halbbruder des Silly-Gitarristen erzählt der MZ, für wen er sein Schlafzimmer geräumt hat.

Tenor Björn Casapietra liebt es, auf der Bühne zu stehen. Am 22. April singt er Himmelslieder im Merseburger Ständehaus.

Merseburg/MZ - Seine Fans dürfen sich freuen, denn Björn Casapietra steht wieder auf der Bühne. „Ich bin so froh, dass die Zeit der Einschränkungen, in der ich nicht auftreten konnte, vorbei ist. Denn ich will nichts anderes als für die Menschen singen“, sagt der 52-Jährige im MZ-Interview.