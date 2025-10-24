Einsatzkräfte vor Ort Gasaustritt in Querfurt: 70 Personen nach Beschädigung einer Gasleitung evakuiert
Bei Bauarbeiten in der Grünen Straße in Querfurt wurde am Freitagmorgen eine Gasleitung beschädigt. Etwa 70 Personen mussten vorerst evakuiert werden, zwei Personen wurden medizinisch versorgt. Mittlerweile konnte das Leck an der Leitung wieder verschlossen werden.
Querfurt/MZ. - Die Integrierte Leitstelle Saalekreis hat am Freitagmorgen, 9.15 Uhr, vor einem Gasaustritt in Querfurt gewarnt. Demnach sei bei Bauarbeiten in der Grünen Straße in Querfurt eine Gasleitung beschädigt worden. Etwa 70 Personen in einem Umkreis von rund 50 Metern wurden in der Folge evakuiert, darunter auch die Mitarbeiter der Firma „VTQ Videotronik“.