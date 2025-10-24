Bei Bauarbeiten in der Grünen Straße in Querfurt wurde am Freitagmorgen eine Gasleitung beschädigt. Etwa 70 Personen mussten vorerst evakuiert werden, zwei Personen wurden medizinisch versorgt. Mittlerweile konnte das Leck an der Leitung wieder verschlossen werden.

Nach der Beschädigung einer Gasleitung in Querfurt sind unter anderem Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz.

Querfurt/MZ. - Die Integrierte Leitstelle Saalekreis hat am Freitagmorgen, 9.15 Uhr, vor einem Gasaustritt in Querfurt gewarnt. Demnach sei bei Bauarbeiten in der Grünen Straße in Querfurt eine Gasleitung beschädigt worden. Etwa 70 Personen in einem Umkreis von rund 50 Metern wurden in der Folge evakuiert, darunter auch die Mitarbeiter der Firma „VTQ Videotronik“.