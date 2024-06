Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Merseburg/Kötschlitz/MZ. - Wenn Thomas Campe auf die Buchungen für den Freitag guckt, sieht der Hoteldirektor des Radisson Blu in Merseburg eine auffällige Häufung bei den Namen: „Holländer sind gut vertreten.“ Der Verdacht liegt nahe, dass es sich bei den Gästen in der Mehrzahl um Fußballanhänger handelt. Denn Oranje spielt am Abend in Leipzig gegen Frankreich. Die Messestadt erwartet dazu knapp 80.000 Gäste, mehr als die Hälfte davon aus den Niederlanden. Und die müssen irgendwo schlafen. Spontan noch ein Hotelbett für die Nacht nach dem Spiel in Leipzig zu finden, ist schwierig. Auf einschlägigen Portalen gibt es fast keine Angebote mehr und die wenigen, die es gibt, starten ab 310 Euro pro Nacht.