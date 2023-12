Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Querfurt/MZ. - Selbst jetzt im Winter ist Uwe Hilpert jeden Morgen in der Anlage vom Kleingartenverein „Einheit“ in Querfurt anzutreffen. „Ich mache meine Runde und gucke, ob alles in Ordnung ist“, sagt der Vereinsvorsitzende. Am Nachmittag komme er wieder, mache zum Beispiel kleinere Reparaturen. Ja und von Frühjahr bis Herbst gebe es in der Anlage sowieso immer viel zu tun, speziell in Sachen Grünpflege in Leergärten und auf den Wegen der Anlage.