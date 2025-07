Im Saalekreis müssen viele Geflüchtete seit Kurzem gemeinnützige Arbeit leisten. Bei der Tafel, im Schwimmbad oder bei Vereinen erhalten sie 80 Cent pro Stunde. Für manche ist das eine Chance zur Integration – doch der Weg in reguläre Jobs bleibt schwierig.

Für 80 Cent die Stunde: Warum Asylbewerber in Merseburg jetzt zu Hilfsjobs verpflichtet werden

Merseburg/MZ. - „Mir geht es nicht ums Geld. Ich mache das, um die Sprache zu lernen, mehr Integration zu haben.“ Und auch gegen die Langeweile. In Afghanistan, sagt Naser Habibi, 31, Blaumann, volles schwarzes Haar, habe er viel gearbeitet – als Autolackierer und Sportlehrer. Dann 2023 die Flucht mit der Familie nach Deutschland. Eine Zäsur in seinem (Arbeits-)Leben. Seit einigen Wochen hat Habibi zumindest wieder eine Beschäftigung. Er hilft denen, die Hilfe am dringendsten brauchen.