Der Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) hat Vorschläge präsentiert, um den Führerschein günstiger zu machen. Die MZ hat mit drei Fahrlehrern gesprochen. Sie warnen vor Abstrichen bei der Verkehrssicherheit.

Führerschein-Reform: Das sagen Fahrlehrer aus dem Saalekreis zu den Plänen

Eine Fahrschülerin sitzt in einem Fahrschulauto neben ihrem Fahrlehrer.

Merseburg/Bad Lauchstädt/Querfurt/MZ. - Reiner Online-Theorieunterricht, weniger Sonderfahrten, Einführung einer Laienausbildung für Fahrschüler: Die Reformpläne des Bundesverkehrsministers Patrick Schnieder (CDU) sollen den Führerschein günstiger machen. Sie sorgen zunächst vor allem für Diskussionen. Wie reagieren Fahrlehrer aus dem Saalekreis auf die Vorschläge?