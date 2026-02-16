Debatte um günstigeren Führerschein Führerschein-Reform: Das sagen Fahrlehrer aus dem Saalekreis zu den Plänen
Der Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) hat Vorschläge präsentiert, um den Führerschein günstiger zu machen. Die MZ hat mit drei Fahrlehrern gesprochen. Sie warnen vor Abstrichen bei der Verkehrssicherheit.
Merseburg/Bad Lauchstädt/Querfurt/MZ. - Reiner Online-Theorieunterricht, weniger Sonderfahrten, Einführung einer Laienausbildung für Fahrschüler: Die Reformpläne des Bundesverkehrsministers Patrick Schnieder (CDU) sollen den Führerschein günstiger machen. Sie sorgen zunächst vor allem für Diskussionen. Wie reagieren Fahrlehrer aus dem Saalekreis auf die Vorschläge?