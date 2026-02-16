In diesem Jahr sehen wir täglich sehr genau hin, wer unsere tierischen Mitbewohner in Halle sind. Heute am Rosenmontag, 16. Februar, geht es um eine Art mit einem raffinierten Paarungsverhalten.

Am Rosenmontag gibt es in Halle vom Mitbewohner ein besonderes Hochzeitsgeschenk

Schlanker Körper, lange Beine: Dieser Mitbewohner in Halle ist gerne auf der Jagd.

Halle (Saale)/MZ. - Ein ganzes Jahr, ein ganzer Blick auf die Stadt: 2026 sehen wir uns sehr genau an, wer alles in der Stadt Halle lebt. Und dieses Mal blicken wir nicht nur auf die menschlichen Mitbewohner. Da gibt es Tag für Tag im neuen Jahr durchaus manche, nicht nur angenehme Überraschungen.