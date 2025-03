Merseburg/MZ. - Einmal pro Woche öffnet sich die Tür der Fahrschule Opitz in Merseburg zum Theorielehrgang für die Pkw-Führerscheinanwärter. Bis zu 20 Schüler werden in zwei Unterrichtsblöcken von je 90 Minuten Dauer sieben Wochen lang unterrichtet. Die Hürde danach ist für viele nicht sofort bezwingbar: Durch die theoretische Prüfung fällt inzwischen fast jeder Zweite in Sachsen-Anhalt. Warum ist die Quote so hoch?

