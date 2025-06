In der Krise - Warum das Thema Wasser jeden etwas angeht

Ausstellung in Coswig

Heike Brack an einem der interaktiven Ausstellungstücke.

Coswig/MZ. - Das Thema Wasser taucht, wenn es um Umweltaktivitäten und Naturschutz geht, zwar immer wieder mal auf. Andere Themen wie beispielsweise Windkraftanlagen in Waldgebieten aber werden viel heißer und intensiver diskutiert. Heike Brack, Mitarbeiterin des Coswiger Vereins „Naturpark Fläming“, ärgert das manchmal fast schon ein bisschen. „Das Thema Wasser geht jeden einzelnen von uns etwas an“, stellt sie klar. Daher freue sie sich umso mehr, dass sie alle Interessierten dazu einladen kann, im Infozentrum des Vereins in der Coswiger Schlossstraße die Ausstellung mit dem Titel „Alles im Fluss!? – Wasser in der Krise“ zu besuchen.