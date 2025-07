Der TSV Leuna hat nach dem emotionalen Abschied von Lutz Trotte einen neuen Trainer gefunden. Mit Beginn der Vorbereitung auf die neue Saison übernahm Maik Georgi die Verantwortung beim Fußball-Landesligisten in Leuna. Was ihm persönlich wichtig ist.

Der TSV Leuna beim Mitternachtsturnier in Spergau. Hier sind die Fußballer alljährlich eine starke Konkurenz.

Leuna/MZ. - Dass beim Fußball-Landesligisten TSV Leuna ein neuer verantwortlicher Trainer mit der Vorbereitung auf die Saison 2025/26 einsteigen wird, war spätestens seit der emotionalen Verabschiedung seines Vorgängers Lutz Trotte am letzten Spieltag der vergangenen Spielzeit bekannt. Nach sieben Jahren, in denen der Coach die Leunaer in die Landesliga geführt und dort etabliert hatte, sah der Trainer selbst den Zeitpunkt für einen Wechsel gekommen.