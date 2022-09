Engagement im Saalekreis Freiwillige wollen Grundschülern helfen, Lesen und Schreiben zu lernen

Ein Pfarrer in Bad Lauchstädt unterstützt seit Jahren, Kinder dabei die Freude am Lesen zu finden. Im April suchte er in der MZ dafür Mitstreiter. Die Resonanz war groß. Nun startet das Projektleselernhelfer im ganzen Saalekreis - Freiwillige werdne dennoch gesucht.