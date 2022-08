Freiwillige in sozialen Bereichen fehlen

Junge Menschen sammeln häufig vor Beruf oder Studium Erfahrungen im sozialen Bereich. In diesem Jahr sind es jedoch überraschend wenige.

Merseburg/MZ - Freiwillige sind eine wesentliche Stütze im sozialen Bereich. Das Klinikum in Merseburg und Querfurt sucht dringend Unterstützung und auch Thomas Schöneburg vom DRK würde sich mehr helfende Hände wünschen. In diesem Jahr sind die Bewerbungen von Freiwilligen auf zu besetzende Stellen in großer Zahl ausgeblieben.