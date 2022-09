Freibäder im Saalekreis ziehen positive Bilanz

Saalekreis/MZ - Mit 40.400 Besuchern sei es eine gute Saison für das Querfurter Freibad gewesen, sagt Badchef Olaf Tobisch. Von Mitte Mai bis zum vergangenen Freitag hatte das Bad geöffnet. In den vergangenen beiden Jahren gab es nur jeweils um die 20.000 Besucher, so Tobisch. Das habe auch mit den coronabedingten Einschränkungen zu tun gehabt, die in diesem Jahr weggefallen sind. „Dadurch konnten wir von Anfang bis Ende geöffnet haben. Insgesamt waren das 115 Tage.“ In Querfurt konnten auch wieder zahlreiche Nachwuchsschwimmer ausgebildet werden - das Freibad hat 116 Seepferdchen und 139 Jugendschwimmpässe verliehen.