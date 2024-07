Pferdezüchter lassen bei der Fohlenschau in Schnellroda rund 30 Jungtiere bewerten und registrieren. Zwei Züchter vom Verein Saale-Unstrut-Geiseltal erklären ihre Leidenschaft.

Fohlenschau in Schnellroda: Gute Noten und viel Lob

Schnellroda/MZ - - Reinhard Kitze stand am Dienstagmittag auf dem Sportplatz in Schnellroda die Freude ins Gesicht geschrieben. „26 Punkte. Das ist doch schön. Ein Championatsfohlen“, sagte der 72 Jahre alte Pferdezüchter aus Schladebach lächelnd, während seine Enkelin Tessa die Stute Candera und ihr Fohlen vom Platz führte. Das etwas mehr als drei Monate alte Jungtier der Rasse Deutsches Sportpferd hatte die gute Note von den Zuchtrichtern erhalten. In der Beurteilung hieß es unter anderem: Es sei weiblich charmant, habe gute Partien, könne im Bewegungsablauf bestens mit seinem Körper umgehen und habe ganz viel Takt.