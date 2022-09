Flüchtiger nach Unfällen in Schkopau und Halle in Querfurt gestellt

Schkopau/Querfurt/MZ - Ein 46-jähriger Autofahrer soll Zeugenaussagen zufolge am Samstagmorgen gegen 1.45 Uhr mit seinem Pkw sowohl einen Unfall auf der Bundesstraße 91, im Baustellenbereich bei Schkopau, als auch in Halle (Hohe Straße) verursacht haben. Der Autofahrer flüchtete von den Unfallorten und fuhr dann mit einem Taxi in Richtung Querfurt. Die Suchmaßnahmen der Polizei waren erfolgreich. Der Mann konnte von Beamten in Querfurt gestellt werden. Der 46-Jährige war angetrunken, hat keinen Führerschein und wurde den Beamten gegenüber verbal aggressiv. Es wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet, und der Tatverdächtige muss mit Strafverfahren wegen Unfallflucht und Verkehrsgefährdung rechnen. Die Ermittlungen dazu dauern weiter an.