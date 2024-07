An der Wallendorfer Kiesgrube im Saalekreis sollte ein Netzfang von Fledermäusen stattfinden. Doch das Wetter meinte es anders.

Verein will Fledermäuse beringen: Warum das schief ging

Wallendorf/MZ. - Der laute Schrei „Maus!“ blieb dieses Mal aus. Eigentlich wollten Mitglieder des Arbeitskreises Fledermäuse Sachsen-Anhalt e. V. an der Kiesgrube Wallendorf die Säugetiere in Netzen fangen und anschließend beringen. Doch was bis zum Morgengrauen dauern sollte, fand nach Sonnenuntergang ein jähes Ende.