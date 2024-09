Fischsterben nicht nur in Schkopau, sondern auch in Leuna und Schafstädt

So schwammen die toten Fische im großen Mühlteich in Schkopau.

Schkopau/MZ. - Nicht nur im kleinen und im großen Mühlteich in Schkopau sind darin lebende Fische in Größenordnungen verendet. Auch in Schafstädt und im Dorfteich Leuna-Kröllwitz sei es in jüngster Zeit zu einem Fischsterben gekommen.