Ehemaliges Tanzlokal in Merseburg Filmteam fragt: Wer hat seine große Liebe im „Strandkorb“ gefunden?

Die inklusive Redaktion vom Offenen Kanal Merseburg-Querfurt hat ein neues Projekt. In einer Filmreihe sollen Merseburger Orte vorgestellt werden, die immer noch eine Bedeutung haben, aber nicht oft im Mittelpunkt stehen. Das einstige Tanzlokal „Strandkorb“ gehört dazu. Nun werden Zeitzeugen gesucht, die ihre Erinnerungen erzählen. Wer schon alles mitmacht.