Tabellenführer zu Gast: VfL Halle 96 gegen SC Freital im Livestream
Ehemaliges Tanzlokal in Merseburg Filmteam fragt: Wer hat seine große Liebe im „Strandkorb“ gefunden?

Die inklusive Redaktion vom Offenen Kanal Merseburg-Querfurt hat ein neues Projekt. In einer Filmreihe sollen Merseburger Orte vorgestellt werden, die immer noch eine Bedeutung haben, aber nicht oft im Mittelpunkt stehen. Das einstige Tanzlokal „Strandkorb“ gehört dazu. Nun werden Zeitzeugen gesucht, die ihre Erinnerungen erzählen. Wer schon alles mitmacht.

Von Diana Dünschel 09.11.2025, 14:00
Das inklusive Team des Offenen Kanals Merseburg-Querfurt und Mitwirkende am Projekt bei einer Redaktionssitzung
Das inklusive Team des Offenen Kanals Merseburg-Querfurt und Mitwirkende am Projekt bei einer Redaktionssitzung (Foto: Diana Dünschel)

Merseburg/MZ. - Erinnern Sie sich noch an den „Strandkorb“, das legendäre Merseburger Tanzlokal an der Saale, das 1983 nach einem technischen Defekt in Flammen aufging? Dann werden Sie und Ihre Geschichte gesucht.