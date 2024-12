Nach verheerendem Hausbrand in Lohnsdorf zeigt sich die Feuerwehr-Gemeinschaft von ihrer besten Seite. Die Querfurter Kameraden sammelten eine beachtliche Summe für den betroffenen Landsberger Wehrleiter.

Querfurts Stadtwehrleiter Enrico Zeugner (2. v. l.) übergibt zusammen mit seinen Kameraden und dem Landsberger Bürgermeister Tobias Halfpap (l.) die Feuerlöscher-Spendenbox an Axel Rebenstorf (5. v. l.).

Sietzsch/MZ. - Hilfe unter Kameraden: Im Namen der Freiwilligen Feuerwehr Querfurt hat Stadtwehrleiter Enrico Zeugner am Montag dem Feuerwehrmann Axel Rebenstorf eine Spende von 1.250 Euro übergeben. Das Haus in Lohnsdorf des stellvertretenden Stadtwehrleiters von Landsberg und Ortswehrleiters von Sietzsch brannte am 1. Dezember 2024 ab.