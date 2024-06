In der Nacht zum Freitag hat in Bad Lauchstädt erneut ein Auto gebrannt. Die Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindern.

Bad Lauchstädt/MZ - Schon wieder wurden die Anwohner von Bad Lauchstädt durch nächtliches Sirenengeheul aus dem Schlaf gerissen und erneut mussten die ehrenamtlichen Feuerwehrkräfte der Stadt zu einem brennenden Fahrzeug ausrücken.

In der Nacht zum Freitag brannte aus bisher ungeklärten Gründen ein am Feldgraben abgestellter Opel lichertloh. Trotz der schnellen Löschmaßnahmen der Einsatzkräfte entstand am Auto wirtschaftlicher Totalschaden. Die Feuerwehr konnte durch das schnelle Handeln zudem ein Übergreifen der Flammen auf eine benachbarte Turnhalle verhindern. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Bereits am Dienstag brannte ein Pkw in Bad Lauchstädt

Es war nicht der erste Pkw Brand in Bad Lauchstädt in dieser Woche. Bereits in der Nacht zum Dienstag brannte auf dem nur wenige hundert Meter entfernten Parklatz des Freibades ein Mercedes GLC S63 ab. Die Polizei geht in dem Fall nach MZ-Informationen von Brandstiftung aus.

Anwohner in Sorge: Beginn einer neuen Brandserie in Bad Lauchstädt?

Anwohner sind in Sorge, dass das der Beginn einer neuerlichen Brandserie sein könnte. Bereits vor vier Jahren zündelten Brandstifter in und um Bad Lauchstädt. Autos, Gartenlauben und Strohdiemen brannten damals nahezu täglich. Einer der Brandstifter war damals selbst Feuerwehrmann und fackelte selbst bei seinen Sozialstunden, die er wegen Brandstiftung aufgebrummt bekam, einen Stall in Schafstädt ab.