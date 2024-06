Feuerwehr Roßbach: Innenministerin Zieschang kündigt Investitionen an

Feuerwehr im Kleinen erleben: Innenministerin Tamara Zieschang (CDU, vorn, 2. v. r.) schaut bei den Feuerwehrkräften in Roßbach vorbei.

Rossbach/MZ. - „Jedes Ehrenamt ist sehr angesehen. Aber das, was Sie für den Schutz unserer Bevölkerung leisten, ist unbezahlbar.“ Mit diesen Worten lobt Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang die Arbeit der Kameradinnen und Kameraden in den Freiwilligen Feuerwehren. Insbesondere meint sie die Aktiven der Feuerwache Roßbach, zu denen sie eine Rede hält. „Hinter all den Einsätzen, die Sie bewältigen, steckt noch viel mehr Arbeit.“