Über 70 Einsatzkräfte und rund zehn Feuerwehren waren am Mittwochnachmittag in Wallendorf im Einsatz.

Wallendorf/MZ/dpa - Einsatzkräfte der Feuerwehr haben einen Brand auf einem abgeernteten Feld bei Schkopau gelöscht. Das Feuer brach am Mittwochnachmittag, um etwa 15.40 Uhr zwischen dem Wallendorfer See und dem Raßnitzer See aus, wie ein Sprecher der Leitstelle Saalekreis sagte. Es drohte demnach auf ein kleines Waldstück überzugehen, was jedoch verhindert werden konnte. Die Ursache des Brandes und die Höhe des entstandenen Sachschadens waren am Mittwoch zunächst unklar.

Wegen der starken Rauchentwicklung gab es zuvor Alarmmeldungen über die Warn-Apps „Nina“ und auch „Katwarn“. Der Rauch war weithin sichtbar.