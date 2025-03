Die Kameraden der Feuerwehren Leuna, Spergau und Kreypau rückten bis in die Nacht mehrfach aus. Dreimal Fehlarlarm trieb die Wehren an. Wohin sie ausrückten

Leuna - In Einsatzbereitschaft waren die Kameraden der Feuerwehren Leuna, Spergau und Kreypau bis in die Nacht zu Mittwoch. Bereits am Dienstagnachmittag wurden die Einsatzkräfte 16:19 Uhr zum Kindergarten Sonnenplatz in Leuna alarmiert. Schnell stellten sie einen Fehlalarm fest.

Der nächste Einsatz folgte 22:57 Uhr. Hier mussten die Feuerwehren zur Residenz Karl Barth nach Leuna. Auch dort löste die Brandmeldeanlage den Einsatz aus. Ein Fehlalarm stellte sich auch bei diesem Einsatz heraus. Weiter ging es für die Einsatzkräfte um 1:56 Uhr. Erneut löste die Brandmeldeanlage der Residenz Karl Barth aus. Wieder rückten die drei Feuerwehren mit ehrenamtlicher Besatzung aus. Auch hier gab es erneut einen Fehlalarm.

Die Leitstelle Saalekreis erklärt auf Rückfrage, dass es eher ungewöhnlich ist, drei Einsätze an einem Tag samt Fehlalarm zu erhalten. Normalerweise werde ein defekter Rauchmelder umgehend ausgetauscht. Somit hatten die Kameraden etwas „Pech“ mit drei Einsätzen in zehn Stunden, die sich als Fehlalarm herausstellten. Die Einsatzbereitschaft ist jedoch immer da. Es zeigte sich, dass im Ernstfall die Meldekette funktioniert und die Wehren zur Stelle sind.