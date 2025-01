Mücheln/MZ. - Die beiden Geiseltalstädte arbeiten künftig enger zusammen. Braunsbedra unterstützt Mücheln in Sachen Brandschutz. Bei erforderlicher Menschenrettung aus hohen Gebäuden über sieben Meter kommt die Drehleiter aus Braunsbedra in der Nachbarkommune zum Einsatz. Einer entsprechenden Vereinbarung haben beide Stadträte in ihrer jeweils letzten Sitzung des Jahres 2024 zugestimmt. Sie tritt nun durch beiderseitige öffentliche Bekanntmachung in Kraft.

