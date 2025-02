In der Nacht rückten 11 Kameraden der Wehren Schkopau und Korbetha zu einem Pkw-Brand aus.

Feuerwehr im Einsatz: Pkw-Brand in Schkopau

Schkopau - Die Kameraden der Feuerwehren Schkopau und Korbetha wurden in der Nacht um 2.18 Uhr zu einem Pkw-Brand gerufen. In der Halleschen Straße stand ein Auto in Flammen. Mit Atemschutzgeräteträgern konnte der Brand zügig gelöscht werden. Im Nachgang wurde das Fahrzeug mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. 11 Kameraden waren im Einsatz. Gegen 4 Uhr wurde der Einsatz beendet, teilte die Leitstelle mit. Die Brandursache ist bisher ungeklärt.