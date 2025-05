Beim Merseburger Demokratiefest und Jugendkulturfestival belebt Zusammenhalt und Vielfalt die Straßen. Dabei trotzen die Organisatoren am Samstag dem teils widrigen Wetter.

Demokratie- und Inklusionsfest in Merseburg setzt Zeichen für das Miteinander

Nadine Dittrich schiebt den kleinen Livian beim Seifenkistenrennen an. Verwandt sind sie nicht, doch beim Demokratie- und Inklusionsfest hilft jeder jedem.

Merseburg/MZ. - Inklusion bedeutet nach dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend die Sicherung der gleichberechtigten Teilhabe eines jeden Menschen am gesellschaftlichen Leben, unabhängig vom Grad eines eventuellen Hilfebedarfs. Doch am Samstagnachmittag waren die Organisatoren und Gäste des 3. Merseburger Demokratie- und Inklusionsfestes sowie des 1. Jugendkulturfestivals gezwungen, sich auch mit den Barrieren von oben, in diesem Falle teils strömenden Regen, auseinanderzusetzen. „Normalerweise sagt man immer, verflixtes siebtes Mal“, klagt Jens Voigt vom Bündnis „Merseburg für Vielfalt und Zivilcourage“, während er wie viele der Organisatoren und Besucher unter Dächern und Zelten ausharrt und wartet, bis der Regen vorbeizieht.