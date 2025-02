Eine Brandkatastrophe erschüttert Merseburg: In einem Mehrfamilienhaus ist am Dienstag ein Feuer ausgebrochen, sechs Menschen mussten ins Krankenhaus. Was die Suche nach einer Notunterkunft so schwierig macht.

Merseburg/MZ. - Bei einem Kellerbrand in Merseburg sind am Dienstag sechs Bewohner eines Mehrfamilienhauses verletzt worden. Sie kamen zur Behandlung in Kliniken. Wie Einsatzleiter Michael Jahn berichtete, wurde die Feuerwehr gegen 7 Uhr zu dem Gebäude in der Halleschen Straße alarmiert. Dort brannte in einem Kellerraum ein Haufen Müll. Problematisch sei vor allem die starke Verqualmung gewesen, die bei Bewohnern für Rauchgasvergiftungen sorgte, sagte Jahn.