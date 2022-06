Feuer im alten Bahnhof in Bad Dürrenberg

Bad Dürrenberg - Weil es im alten Bahnhof in Bad Dürrenberg gebrannt hat, ist der Zugverkehr in der Salinestadt am Freitagabend zeitweise gesperrt worden. Das teilte ein Polizeisprecher mit. Ihm zufolge war das Feuer, das in Teilen des leerstehenden Bahnhofsgebäudes ausgebrochen war, gegen 18.30 Uhr gemeldet worden. Die Feuerwehr habe es löschen können. Wie der Sprecher weiter sagte, ist nahe des alten Bahnhofs ein 28-jähriger Mann festgestellt worden. Nun werde geprüft, ob dieser möglicherweise mit dem Brand etwas zu tun haben könnte. Angaben zum Schadensumfang lagen zunächst nicht vor.