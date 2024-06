Das Goethe-Theater in Bad Lauchstädt stellt das Ensemble für das diesjährige Festspiel der deutschen Sprache vor. An Bord sind viele neue Namen, darunter eine 89-Jährige eine Polizeiruf-Kommissarin und ein Tatort-Ermittler.

Bad Lauchstädt/MZ. - Das Festspiel der Deutschen Sprache wartet in diesem Jahr mit reichlich prominenten Akteuren auf. René Schmidt, Geschäftsführer des Goethe-Theaters, stellte nun das Ensemble für den klassischen Höhepunkt in Bad Lauchstädt, die szenische Lesung, vor. Auf dem Programm steht in diesem Jahr die Lessing-Komödie „Minna von Barnhelm“.

Die Titelfigur wird dabei von Claudia Michelsen gelesen. Die 55-Jährige ist unter anderem bekannt als Kommissarin im Magdeburger „Polizeiruf 110“. Auf die Lauchstädter Bühne wird sie unter anderem von einem weiteren bekannten TV-Ermittler begleitet. Dietmar Bär („Tatort“ Köln) ist für die Rolle des Wirts vorgesehen. Darüber hinaus kündigte Schmidt nun Karolina Lodyga, Harald Schrott, Marek Harloff und Hans Martin Stier an. Hinzu kommt die bei den Aufführungen am 18. und 19. Oktober bereits 89-jährige Karola Ebeling sowie Bernt Hahn, der mittlerweile fast zum festen Inventar des Festspiels gehört.

Dietmar Bär Foto: dpa/WDR

Das beginnt in diesem Jahr bereits am 28. September und endet am 20. Oktober. Neben der „Minna von Barnhelm“ stehen dabei als Höhepunkte unter anderem eine Wiederaufführung von der „Die Zauberflöte“ in der Weimarer Fassung von 1794 sowie ein Konzert von Sängerin Ulla Meinecke auf dem Programm. Zu dem ist eine Lesung des Satirikers, Musikers und früheren „Titanic“-Kolumnisten Max Goldt geplant. Eröffnet wird das Festspiel mit einem Brahms-Liederabend „Die schöne Magelone“. Hier tritt unter anderem Sven Eric Bechtolf als Sprecher auf.

Infos und Tickets unter goethe-theater.com oder 034635/905472