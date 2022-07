Michael Arlet aus Lochau Faszination Rottweiler: Wieso ein 52-Jähriger seit 25 Jahren die Hunderasse züchtet

Michael Arlet aus Lochau hat einen Faible ausgerechnet für Rottweiler. Er erklärt der MZ, was er an den Tieren faszinierend findet und was alles dazu gehört, um Züchter zu werden.