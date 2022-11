Familie sticht in See: 2.600 Seemeilen geschafft

Marko, Juliane, Luise und Claudia Agthe machten in der Gemeinde Muxia, der auf einer Landzunge in der spanischen Region Galicien liegt, halt.

Merseburg/MZ - Seit 17. Juli dieses Jahres ist die Crew der Segeljacht „Good Fellow“ auf Tour. An Bord Luise (13), Juliane (16), Claudia (44) und Marko Agthe (45). Die Familie aus dem Müchelner Ortsteil Stöbnitz hat ihr Zuhause, die Schule und den Job für ein Jahr in Deutschland zurückgelassen, um neue Länder auf dem Wasserweg zu erkunden. Zurzeit befindet sich die Familie auf hoher See. „Noch gut zwei Wochen, dann sind wir in der Karibik“, schreibt Marko Agthe. Die Stöbnitzer blicken in ihrem Bericht auf die vergangenen Wochen ihrer Segelreise zurück.