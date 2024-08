Rothenburg/Bernburg/MZ. - Bald ist es so weit. Die letzte Etappe auf meiner Saaleradweg-Tour beginnt, am Abend will ich an der Saalemündung ankommen. Doch ich habe noch ein paar Kilometer vor mir. Ich befinde mich gerade kurz vor dem Ortseingang Rothenburg im nördlichen Saalekreis, als ich auf einer Bank am Fluss Marion Aschenbrenner treffe. Sie ist leidenschaftliche Radfahrerin, fährt die komplette Strecke von der Quelle in Bayern bis zur Mündung. Ihr gefalle vor allem die Natur, weswegen sie bei solchen Touren auch einfach mal anhält, um die Gegend zu genießen. Ein guter Vorsatz, wie ich finde. Während meiner Tour habe ich oft gemerkt, wie mir die Zeit zum Verweilen fehlte, weil ich mir zu viel an einem Tag vorgenommen habe. Um den Saaleradweg voll zu genießen, muss man Zeit mitbringen.

