Tolle Aussichtspunkte gibt es am Saaleradwanderwag auf der Etappe von Großheringen nach Naumburg. Das Ehepaar Baur macht Rast am Aussichtspunkt vor der Rudelsburg und will weiter bis zur Mündung der Saale.

Großheringen/MZ. - Über 400 Kilometer folgt der Saaleradweg dem Fluss und schlängelt sich von der Quelle in Oberfranken bis zur Mündung in Barby. In diesem Jahr besteht der Weg seit 30 Jahren, Grund genug, dass ich mir mit dem Fahrrad selbst ein Bild mache, aufgeteilt in fünf Etappen. Den kompletten Weg werde ich nicht zurücklegen, sondern mich auf Sachsen-Anhalt fokussieren.