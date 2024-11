Der Saalekreis, dem die Festungsanlage in Querfurt gehört, lädt am Freitag, 8. November, zur Veranstaltung „Nachts auf der Burg“ ein. Besucher erwartet ein Familien- und Kinderprogramm.

Die Burg Querfurt erstrahlt am 8. November wieder in besonderem Licht.

Querfurt/MZ - - Wenn es dunkel wird, verwandelt sich die mittelalterliche Festungsanlage Burg Querfurt in einen mystischen Ort. Normalerweise traut sich dann niemand mehr in den sagenumwobenen Burghof oder in die unterirdischen Gänge und Keller. Am kommenden Freitagabend, 8. November, ist aber genau das von 17 bis 22 Uhr möglich. Und dabei ist niemand allein.

Der Landkreis Saalekreis, dem die Burg gehört, lädt zum zweiten Mal zur Veranstaltung „Nachts auf der Burg“ ein. Die Besucher erwartet wieder ein buntes Familien- und Kinderprogramm. Die Premiere von „Nachts auf der Burg“ war im vergangenen Jahr ein Erfolg, sagt Franziska Weidner, die Leiterin der Burg. Mit 1.000 Besuchern hatte der Veranstalter gerechnet, rund 4.000 kamen.

Für diesen „Ansturm“ war jedoch das Gastronomie-Angebot zu gering, man musste lange anstehen. „Wir haben daraus gelernt und haben darauf reagiert“, erklärt Weidner und fügt an: „Es wird diesmal ein breites Angebot geben.“ Beispielsweise werden auch Schüler vom Burgstadtgymnasium Querfurt sowie der Querfurter Carnevals Verein Versorgungsstände betreiben. „Wir freuen uns, dass uns lokale Akteure mit unterstützen. Das Miteinander ist wichtig“, meint die Leiterin der Burg und nennt als einen wichtigen Partner auch die Burgmusikschule Querfurt.

Bei „Nachts auf der Burg“ handelt es sich nicht um eine Halloween-Veranstaltung, betont Weidner und geht auf das Programm ein. Demnach können sich Besucher auf eine spannende Reise über den lichtverzauberten Burghof – auch alle Türme per Illumination angestrahlt – und durch den schaurigen Ottonenkeller begeben. Alte Haudegen, verzauberte Fabelwesen und die weiße Frau werden auf dem Burggelände ihr Unwesen treiben, geheimnisvolle Gestalten treffen auf standhafte Ritter.

Bei Knüppelkuchen, Leckereien, Kinderpunsch und vielleicht dem ersten Glühwein in diesem Herbst gibt es auch allerlei Dinge zum Mitmachen: Basteln, Schatzsuche, mittelalterliche Tänze und historische Spiele warten auf die großen und kleinen Burggeister. Für Kinder, die in einem Kostüm kommen, gibt es eine besondere Überraschung.

Zwischen den alten Gemäuern erklingen die Töne der Burgmusikschule. Musikschüler und Lehrer gestalten das Musikprogramm gemeinsam. Die Burgkirche wird von Orgelklängen erhellt. In den Pausen werden in der Kirche „Gänsehautgeschichten“ vorgelesen. Auf der Naturbühne im Freien verzaubert ein Zauberer die Besucher.

Der Eintritt zur Veranstaltung „Nachts auf der Burg“, 8. November, 17 bis 22 Uhr auf Burg Querfurt, kostet für Erwachsene 6 Euro und für Kinder 3 Euro. Kartenzahlung ist nicht möglich!