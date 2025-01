Nach einer handgreiflichen Auseinandersetzung in Günthersdorf wurde das Verfahren gegen zwei Männer wegen gefährlicher Körperverletzung vorläufig eingestellt. Die Angeklagten, die einen 13-Jährigen attackiert haben sollen, zahlen jeweils 200 Euro an das SOS-Kinderdorf.

„Es tut mir leid“: Männer zahlen Bußgeld nach Angriff auf Jungen in Günthersdorf

Merseburg/MZ. - Das Verfahren gegen zwei Männer aus Nobitz und Borna wegen gefährlicher Körperverletzung wurde am Montag bei einem Prozess im Amtsgericht Merseburg vorläufig eingestellt. Die beiden Angeklagten beschlossen, das Bußgeld in Höhe von jeweils 200 Euro an das SOS Kinderdorf zu zahlen.