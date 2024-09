Am Sonntag, 8. September, findet der bundesweite Tag des offenen Denkmals statt. In Langeneichstädt können gleich mehrere historische Gebäude besichtigt werden.

Tischlermeister Frank Hüller brachte die neue Treppe an der Bockwindmühle in Langeneichstädt an.

Langeneichstädt/MZ - - Pünktlich zum Tag des offenen Denkmals hat die Bockwindmühle in Langeneichstädt eine neue Eingangstreppe. Vergangene Woche war Tischlermeister Frank Hüller aus dem Querfurter Ortsteil Gatterstädt vor Ort und brachte die handgefertigte Treppe aus Lärche, inklusive Geländer, an der Mühle im Barnstädter Weg an.

Die Erneuerung war erforderlich, „weil die andere nach 30 Jahren durch die Witterung marode war. Die untere Stufe war schon durchgebrochen“, erklärt Michael Rothenberg, der Vorsitzende vom Heimatverein Langeneichstädt. Der Verein engagiert sich seit 2006 für die Bockwindmühle. Rothenberg ergänzt, dass es dank zahlreicher Spenden von Privatpersonen und Unternehmen aus dem Ort und aus der Umgebung möglich wurde, die Treppe zu erneuern. Jeweils am Deutschen Mühlentag und am Tag des offenen Denkmals ist die Mühle für Besucher geöffnet und Mitglieder vom Heimatverein bieten Führungen an.

Am diesjährigen Tag des offenen Denkmals, der am Sonntag, 8. September, stattfindet, öffnet in Langeneichstädt aber nicht nur die Bockwindmühle ihre Türen. Wie Michael Rothenberg berichtet, lädt der Heimatverein gemeinsam mit dem Pfarrbereich der Evangelischen Kirche Mücheln zur ersten Denkmal-Wanderung durch die historische Gemeinde ein. Diese Wanderung beginnt um 10 Uhr an der Kirche St. Wenzel, Kirchberg 14, mit einem kleinen Vortrag und der Besichtigung der berühmten Rühlmann-Orgel.

Von der Kirche aus wird dann um 11.30 Uhr zur Bockwindmühle gewandert, wo ebenfalls ein kurzer Vortrag über die Geschichte und die Bedeutung der Mühle gehalten wird.

„Hier erwartet die Besucher auch ein kleiner Imbiss zur Stärkung“, teilt Rothenberg mit. Die Wanderung geht um circa 14 Uhr weiter und führt zum Gedenkstein des 17. Juni 1953 in der Friedensstraße im Langeneichstädter Oberdorf. Von dort aus startet die letzte Etappe um 14.30 Uhr zur Kirche St. Nikolai, ebenfalls im Oberdorf gelegen.

Es wird eine Reise durch die Geschichte, bei der es Denkmäler der Heimat zu erleben gibt, sagt der Vorsitzende des Heimatvereins, der sich über viele Teilnehmer freuen würde. Es wird sicher ein interessanter Tag mit vielen neuen Begegnungen und Eindrücken.

Des Weiteren können im Müchelner Ortsteil Langeneichstädt zum Tag des offenen Denkmals die Eichstädter Warte und das Grab der Dolmengöttin besichtigt werden. Der Warteverein lädt Interessierte von 10 bis 16 Uhr dazu ein. Für Essen und Getränke sowie Aktivitäten für Kinder ist hier gesorgt.