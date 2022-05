Erste Cannabisprodukte kommen aus Leuna

Leuna/MZ - Das Unternehmen Aurora, Hersteller und Großhändler für Medizinal-Cannabis, hat in Leuna seine erste deutsche Produktionsanlage eröffnet. Die Anlage hat nun das offizielle EU-GMP-Zertifikat erhalten und ist damit berechtigt, medizinisches Cannabis zu produzieren, teilt das Unternehmen mit. Zusammen mit der dänischen Produktionsstätte Aurora Nordic erweitere der Leunaer Standort das europäische Produktionsnetzwerk, das die Versorgung von Patienten mit zertifizierten Cannabisblüten und -vollextrakten nach hohen Qualitätsstandards für die Herstellung von Arzneimitteln sicherstellt, heißt es darin. Die ersten Lieferungen aus Leuna an die Apotheken könnten nun in Kürze über die staatliche Cannabisagentur erfolgen.