Der Süden Merseburgs hat viele gute Voraussetzungen wie Schulen, Kitas, Einkaufszentren und den Südpark. Dennoch gilt das Viertel als Problemquartier. Um das vorhandene Potential zu heben, hat die Stadt nun ein Konzept in Auftrag gegeben. Das soll erst der Anfang sein.

Erst Studie, dann Fördergebiet - so sieht der Merseburgs Plan für Süd aus

In Merseburg-Süd ist vieles vorhanden, wie etwa die Grundschule (l.) und Einkaufszentrum (r.)

Merseburg/MZ. - Spätestens seit dem Vorjahr ist Merseburg-Süd zu einer Hauptpriorität der Stadtverwaltung geworden. Die anfänglich vor allem um das Thema Zuzug von Geflüchteten in das Gebiet um die Straße des Friedens geführte Debatte legte schnell grundsätzliche Probleme des Viertels offen. Die Stadt sieht Handlungsbedarf und hat daher nun ein Stadtteilentwicklungskonzept auf dem Weg gebracht. Den Auftrag dafür hat sie vergangene Woche an ein Leipziger Büro vergeben, das nun bis zum kommenden Jahr Zeit hat, konkrete Ideen zu entwickeln, wie man die Lebensqualität in Süd verbessern kann.