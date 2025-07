Nach Fund in Kita in Milzau

Merseburg/MZ. - Die an Tollwut verendete Wasserfledermaus aus der Kita „Dino“ in Milzau soll weiter untersucht werden. Das erklärte der Professor für Veterinärpathologie Reiner Ulrich. Er leitet an der Universität Leipzig ein Forschungsprojekt zur Fledermausgesundheit. Die pathologische Untersuchung des Kadavers soll zeigen, wie sich das Virus in den Organen verteilt hat und so Rückschlüsse auf Krankheitsverlauf und mögliche Ausscheidungswege erlauben.