Der Theologe und ostdeutsche Bürgerrechtler Friedrich Schorlemmer ist im Alter von 80 Jahren gestorben. Familie Richter aus Merseburg lernte ihn 1971 in Merseburg kennen. Es enstand eine Freundschaft.

Erinnerungen an den verstorbenen Friedrich Schorlemmer

Von 1971 bis 1978 Studentenpfarrer in Merseburg

Friedrich Schorlemmer bei einem Vortrag in Merseburg

Merseburg/MZ - - Der Theologe und ostdeutsche Bürgerrechtler Friedrich Schorlemmer ist im Alter von 80 Jahren gestorben. Bevor er in Wittenberg lehrte und predigte, war Merseburg eine seiner Stationen. Dort war er von 1971 bis 1978 Jugend- und Studentenpfarrer. Der Merseburger Hartmut Richter, Pfarrer in Rente, und seine Frau Christa, die von 1971 bis 1983 Küsterin im Dom war, haben Schorlemmer in Merseburg kennengelernt und waren mit ihm befreundet.