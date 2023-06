Bäumchen/MZ - In regelmäßigen Abständen fahren Autos mit erdbeerhungrigen Kunden am Selbstpflückfeld von Landwirt Martin Beck an der B91 am Bäumchen vor. Doch sie müssen unverrichteter Dinge wieder ziehen. Erst Sonnabend ab 8 Uhr können die roten, süßen Früchtchen dort wieder geerntet oder im fertigen Korb gekauft werden.

