Merseburg/MZ. - „Als die Bühne gesperrt war, weil sie so baufällig war, haben unsere große Tochter und ihre Freundin hier immer am Rand getanzt. Einfach nur für sich“, erzählt die Merseburgerin Victoria Tornow. Am Samstag dann der große Moment für Lea (12) und ihre Freundin, die beim Verein Tanzart tanzen: Unzählige Kinder, Jugendliche und erwachsene Tänzerinnen wie Nele Scharf und Lena Hörig, die hier vor 20 Jahren ihren ersten Auftritt hatten, konnten endlich wieder die Bühne im Merseburger Südpark in Besitz nehmen und zeigen, was dieser Stadt so lange gefehlt hat.

