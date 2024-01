Nach fast einem Jahrhundert schließt die Fleischerei Faust in Merseburg. Welche Gründe es für das Aus gibt und wie die Kunden auf die Nachricht reagieren.

Fleischerei Faust in Merseburg schließt: Ein emotionaler Abschied nach Jahrzehnten

Ein weiteres Geschäft in der Merseburger Innenstadt schließt: Schweren Herzens gibt Steffi Eckelt (l.) die Fleischerei Faust auf.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Merseburg/MZ. - Sie habe am Montag noch mal eingekauft, um zum Beispiel auch in den nächsten Tagen noch Gehacktes machen zu können. „Ich kann ja die Theke nicht leer lassen“, sagt Steffi Eckelt. „Aber wenn uns die Leute in dieser Woche leerkaufen, machen wir nächste Woche nicht nochmal auf.“