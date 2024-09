Ende der Bauarbeiten in Zöschen ist in Sicht

Vor der Schule in Zöschen lassen der Saalekreis und die Stadt Leuna so ziemlich alles erneuern, vom Parkplatz über Bushaltestellen bis zu den Gehwegen.

Zöschen/MZ. - Eigentlich sollte die Großbaustelle vor der Sekundarschule „Bertolt Brecht“ in Zöschen schon fertig sein – die ursprüngliche Planung sah den 16. September als Fertigstellungstermin vor. „Ab Mitte September ist die Zufahrt zur Schule wieder frei“, hieß es zu Ende der Sommerferien auf der Webseite der Gemeinschaftsschule. Doch aktuell ist dort – zum Ärger einiger Anwohner – noch schweres Gerät zugange: Am Mittwoch waren mehrere Bagger im Einsatz, auch ein Lkw der Firma Engelmann Mineralölhandel Zöschen rollte übers Eichsfeld in Richtung Baustelle.