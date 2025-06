Der Vereinsvorsitzende Torsten Fritzsche (r.) zeigte einigenFarnstädtern , was die Feuerwehr von ihrem Geld nun an Technik erhält.

Farnstädt/MZ. - „Ich war gleich Feuer und Flamme, als ich davon gehört habe“, sagt ein Mann. Eine Frau nickt und ergänzt: „Es ist eine richtig gute Geschichte.“ Beide sind mit einigen anderen Farnstädtern am Freitag zur örtlichen Feuerwehrgarage gekommen. Auf langen Tafeln stehen dort Geschirr, Kaffee und Kuchen bereit. Der Förderverein der Farnstädter Wehr will sich so bei allen bedanken, die mit ihrem Geld zum Gelingen eines wichtigen Projekts beigetragen haben: der Beschaffung der ersten Feuerwehrdrohne im Weida-Land.