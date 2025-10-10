weather wolkig
  4. Saalekreis und Rhein-Pfalz-Kreis zeigen Künstler: Eine Ausstellung der Freundschaft auf der Burg Querfurt

Seit 35 Jahren unterhalten der Saal(e)- und Rhein-Pfalz-Kreis eine Partnerschaft. Das Jubiläum feiern sie mit einer Kunstausstellung auf Burg Querfurt. Zu sehen sind dort ab Freitag Arbeiten von Dimana Wolf und Hans-Christoph Rackwitz.

Von Robert Briest 10.10.2025, 10:27
Jan Stenzel (r.) und Paul Platz haben die Schau der Partnerkreise mit Werken von Dimana Wolf und Hans-Christoph Rackwitz organisiert. Foto: rob

Querfurt/MZ. - „Kultur bringt uns zusammen“, sagt Paul Platz. Der Kulturverantwortliche des Rhein-Pfalz-Kreises ist am Donnerstag in die Burgkirche von Querfurt gekommen, um gemeinsam mit dem dortigen Museologen Jan Stenzel eine Ausstellung mit Arbeiten von Dimana Wolf und Hans-Christoph Rackwitz vorzubereiten. Eine Jubiläumsschau, denn vor 35 Jahren, also im Wendejahr 1990, haben die Vorläufer des heutigen Saalekreises, konkret der Saalkreis, und des Rhein-Pfalz-Kreises, westlich von Mannheim, eine Freundschaft geschlossen.