Seit 35 Jahren unterhalten der Saal(e)- und Rhein-Pfalz-Kreis eine Partnerschaft. Das Jubiläum feiern sie mit einer Kunstausstellung auf Burg Querfurt. Zu sehen sind dort ab Freitag Arbeiten von Dimana Wolf und Hans-Christoph Rackwitz.

Jan Stenzel (r.) und Paul Platz haben die Schau der Partnerkreise mit Werken von Dimana Wolf und Hans-Christoph Rackwitz organisiert.

Querfurt/MZ. - „Kultur bringt uns zusammen“, sagt Paul Platz. Der Kulturverantwortliche des Rhein-Pfalz-Kreises ist am Donnerstag in die Burgkirche von Querfurt gekommen, um gemeinsam mit dem dortigen Museologen Jan Stenzel eine Ausstellung mit Arbeiten von Dimana Wolf und Hans-Christoph Rackwitz vorzubereiten. Eine Jubiläumsschau, denn vor 35 Jahren, also im Wendejahr 1990, haben die Vorläufer des heutigen Saalekreises, konkret der Saalkreis, und des Rhein-Pfalz-Kreises, westlich von Mannheim, eine Freundschaft geschlossen.